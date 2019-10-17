Анну Канопацкую не зарегистрировали в качестве кандидата в депутаты.

Об этом она рассказала TUT.BY.

— Я только что вышла с заседания комиссии. Меня не зарегистрировали в качестве кандидата в депутаты, — сообщила Анна Канопацкая.

Как отметила Канопацкая, «после того, как руководство ОГП сделало все для того, чтобы в партии решили не выдвигать меня от партии, я не сомневалась, что власть использует этот козырь против меня».

— Анатолий Лебедько — человек, который громче всех кричал, чтобы в Избирательный кодекс были внесены изменения, делает все возможное, чтобы этот вопрос даже не попал в повестку дня Палаты представителей, — говорит Канопацкая. — Сейчас я буду подавать жалобу на окружную комиссию и обжаловать их решение. Но при любом раскладе я остаюсь в политике и буду продолжать реализовывать те идеи, к которым я пришла за время депутатства. Есть позитивный опыт работы в Палате представителей: есть багаж побед, есть знания и опыт — как работает Палата изнутри, есть поддержка правоцентристской коалиции, различных неправительственных организаций, связи и поддержка европейских политиков и коллег, поэтому работы хватит.

Как сообщает «Наша Ніва», Елену Анисим также не зарегистрировали в качестве кандидата. Два дня назад у себя в Facebook депутат написала, что если ее не зарегистрируют в качестве кандидата, то она продолжит работать в Таварыстве беларускай мовы, которое она возглавляет.

В 2016 году только два оппозиционных кандидата вошли в парламент — Елена Анисим и Анна Канопацкая. Правда, сама Анисим говорила, что не считает себя оппозиционным кандидатом и что она «всего лишь политик демократических взглядов».