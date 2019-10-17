22-летнюю Алану Тадеге Гебремариам зарегистрировали кандидатом в депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

Как сообщает Еврорадио, член партии «Белорусская социал-демократическая Грамада», безработная баллотируется в Минске по Грушевскому избирательному округу № 98. Всего в округе зарегистрировано 6 человек. Среди них — 52-летняя Людмила Макарина-Кибак, действующий депутат парламента, беспартийная. Трех человек в этом округе не зарегистрировали.

Выборы в Палату представителей пройдут 17 ноября.