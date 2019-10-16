Белорусские власти опробуют новую схему финансирования детских садов и объем бюджетных денег теперь будет зависеть от числа детей. Такое постановление Совмина было опубликовано сегодня.

Это коснется Барановичей, Витебска, Гомеля, Могилева, Солигорского района, Гродненской области и Первомайского района столицы.

Объем бюджета будет зависеть от числа обучающихся в саду, а также в потребностях на содержание имущества. Кроме этого, новая схема предусматривает реализацию соцзащиты обучающихся.

Базовый норматив в городе составит 2277,97 рубля за год на городского ребенка и 2839,87 для сельского.

К этим суммам белорусские власти возможно применят корректирующие коэффициенты.