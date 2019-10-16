Кассиры из Бреста рассказали о том, как попались «на удочку» неизвестной женщины и лишились крупной суммы из кассы.

Корреспондент «Першага Рэгіёну» связался с одной из кассиров, которая рассказала, как же работает схема:

Неизвестная женщина покупает какой-либо мелкий товар, например, пачку сигарет. Затем достает крупную денежную купюру для оплаты. Когда кассир отвлекается, женщина прячет деньги, а сотрудник на кассе выдает её еще и сдачу.

Потерпевшие уже обратились в милицию. “Фокусницу” ищут.

Как происходит «фокус», смотрите на видео: