В столице Беларуси впервые появились особенные таксофоны, на которые можно звонить.

Как сообщает «Белтелеком», с помощью такого аппарата можно не только звонить, но и принимать входящие вызовы, пишет Belnovosti.by.

На сегодняшний день в Минске уже установлено 56 таксофонов, умеющих принимать входящие вызовы. Основная часть таких аппаратов находится в центре города. Например, их можно найти на ЖД вокзале, в Минском суворовском училище, а также около станции метро «Немига».

Чтобы позвонить на таксофон, сначала нужно сообщить его телефонный номер (указан на табличке таксофона) вызывающему абоненту. После этого следует договориться с человеком о времени и ожидать на месте звонка.

Также с таксофона можно позвонить. Для этого необходимо на аппарате набрать номер 811 и сообщить оператору номер нужного абонента. Разговор оплатит вызываемый абонент, который даст согласие. Однако такая система не сработает при звонках на мобильные и международные номера.

Как оплатить разговор с таксофона?

Необходимо для этого воспользоваться сервисной телефонной картой (СТК) с предоплаченными минутами. Для ее активации следует «набрать с таксофона бесплатный номер 176, дождаться ответа оператора и назвать PIN-код, указанный на карте». Отмечается, что вставлять карту в картоприемник таксофона не стоит.