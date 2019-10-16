До 15 ноября белорусы должны оплатить земельный налог и налог на недвижимость. «Забывчивых» ждут внушительные штрафы.

Налог на недвижимость должны оплатить граждане, которым принадлежат квартиры, комнаты, жилые дома, дачи, садовые домики, другие здания или сооружения, расположенные на территории Беларуси. Налог уплачивается в том случае, если гражданин имеет в собственности два и более объекта недвижимости, пишет Belnovosti.by.

Плательщиками земельного налога признаются граждане, которые имеют земельные участки в собственности.

Также земельный налог должны уплатить граждане, которым были предоставлены такие участки во временное пользование, либо на правах пожизненного наследуемого владения.

Какие штрафы предусмотрены за просрочку и неуплату?

За каждый календарный день просрочки будет начисляться пеня. В случае неуплаты или неполной уплаты налога плательщика ждёт штраф в размере 15 % от неуплаченной суммы.

При этом сумма штрафа не может быть ниже 0,5 базовой величины. На сегодняшний день – 12 рублей 25 копеек.

Как пишет tut.by, если налоги не будут уплачены гражданином добровольно, то деньги будут взыскиваться с него через суд в принудительном порядке.

Как и где можно оплатить налог?

Оплатить налог можно в банке, интернет-банкинге, в сельских советах, на почте, а также в налоговой инспекции.

Что делать, если платежку не прислали?

Если вам не прислали квитанцию и вы не знаете, какую именно сумму должны внести, то эту информацию можно узнать в системе ЕРИП.

Для этого нужно зайти в личный кабинет ЕРИП (в интернет-банкинге либо инфокиоске), ввести свой номер УНП и посмотреть сумму оплаты.

Если вы не знаете свой номер УНП, то его можно посмотреть на сайте Министерства налоговой инспекции. Для этого достаточно ввести ФИО плательщика.

Как оплатить налог в ЕРИП?

Нужно зайти в систему ЕРИП в раздел «Налоги», затем ввести свой город и район, выбрать вид налога (налог на недвижимость либо земельный налог), ввести УНП и подтвердить оплату.