В Гомеле неизвестный сообщил о взрывном устройстве в жилом доме. Оказалось, звонила школьница из Добрушского района.

Сегодня, 16 октября примерно в 11.00 на линию 102 поступил звонок от неизвестного. В сообщении говорилось о взрывном устройстве в доме №6 по улице Ефремова.

На место прибыли сотрудники МЧС, бригады скорой помощи, правоохранители и другие экстренные службы. Эвакуировали около 50 жильцов.

Саперы провели осмотр дома, взрывное устройство не обнаружено, отметили пресс-службе УВД облисполкома.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции установили, что звонила 12-летняя ученица одной из школ Добрушского района. Взяла телефон у одноклассницы, набрала случайный номер и сообщила о взрывном устройстве.

Добрушский РОВД проводит проверку.