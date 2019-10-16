Россельхознадзор ограничил ввоз продукции двух белорусских производителей мяса и рыбы из-за нарушений ветеринарно-санитарных требований.

Об этом сообщается на сайте ведомства, передает Sputnik.by.

Санкции коснулись белорусского предприятия «Мергард», которое производит мясную продукцию, и «Форелевого хозяйства «Лохва». В говядине и в форели, поставляемой с этих производств, обнаружили листерии. Ограничения на ввоз начали действовать еще 14 октября.

Кроме того, продукция «Птицефабрики «Дружба» и «Санта Бремор» попала в список изделий, подлежащих усиленному лабораторному контролю «в связи с выявлением нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза». В мясе птицы специалисты Россельхознадзора обнаружили кокцидиостатики, а в рыбе – листерии.

Бактерии Listeria monocytogenes опасны тем, что могут вызвать листериоз, который может привести к летальному исходу. Листерии инфицируют центральную нервную систему и могут вызвать менингит и энцефалит. Заболеванию чаще всего подвергаются беременные женщины, младенцы, пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом.