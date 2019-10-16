Согласно результатам глобального исследования компании IWG, гибкие условия труда являются одним из ключевых критериев выбора места работы. 85% организаций в мире и 61% в Беларуси используют гибкие условия труда или планируют их использовать.

Работодатели все чаще предлагают своим сотрудникам гибкие условия, следуя пожеланиям последних. Так, 83% работников во всем мире (63% в Беларуси) из двух похожих вакансий выберут работу с гибким графиком. 54% респондентов в мире (и только 17% белорусов) предпочтут работать в удобном для себя месте, нежели добираться в более престижную, но неудобно для них расположенную компанию. Такие данные сообщаются в исследовании IWG (Regus входит в группу IWG), которое было проведено в 2019 году.

Тем не менее, не все организации готовы перейти на гибкие условия. 60% опрошенных респондентов в мире (и 64% в Беларуси) говорят, что консервативная организационная культура организации является основным препятствием для реализации политики гибких офисных решений.

«Результаты опроса говорят о том, что работодатель стал лояльнее относиться к потребностям работника. Гибкие условия труда теперь являются новой нормой для бизнеса, который работает в конкурентных условиях, — считает Екатерина Космачёва, управляющий директор компании Regus в Беларуси. — Компании, которые еще не рассматривали финансовые и стратегические преимущества гибкого рабочего пространства, должны предусмотреть такую возможность. В противном случае они рискуют проиграть конкурентам».

Для 40% людей во всем мире (13% в Беларуси) ежедневные поездки на работу являются худшей частью их дня. Каждый пятый (22%) респондент в мире отметил, что регулярно опаздывает на работу из-за непредсказуемой дорожной ситуации (у белорусов этот показатель составляет 13%). Реже всего на работу опаздывают финны (4%), литовцы и норвежцы (7 и 8%). Чаще всего опаздывают жители Филиппин (37%), румыны и хорваты (33 и 31%).

Другие результаты исследования

Половина респондентов по всему миру утверждают, что работают за пределами основного офиса по крайней мере 2,5 дня в неделю. В Беларуси 1-2 дня в неделю работают 16% людей, а 3 дня в неделю и чаще – 23%;

Почти половина (48%) опрошенных работают в дороге (то же для 24% белорусов). Поэтому 42% опрошенных считают, что в официальный рабочий день должно включаться время, потраченное на поездку до работы (49% белорусов с этим согласны);

Для многих работодателей и работников гибкая работа уже стала нормой. Для 70% (62% в Беларуси) людей выбор рабочей среды является ключевым фактором при оценке новых карьерных возможностей.

Об исследовании:

Исследование проводилось группой IWG в 2019 году. В рамках исследования было опрошено более 15 000 профессионалов из различных отраслей промышленности в 80 странах мира, респонденты были опрошены онлайн.