В ходе эксперимента, поставленного нидерландскими учеными из Вагенингенского университета, были получены урожаи ряда овощных культур на имитациях марсианской и лунной почвы, пишет интернет-издание polit.ru.

«Планы создания поселений на Марсе или Луне становятся все более реалистичными. Несколько стран и частных компаний готовятся к такому путешествию, — говорит ведущий исследования Вигер Вамелинк. — Одной из основных проблем станет обеспечение доступности и безопасности пищевых продуктов. Пищу можно привозить с собой, но для постоянного проживания может потребоваться производство сельскохозяйственных культур на Марсе или Луне для пополнения запасов или даже полного удовлетворения спроса на продукты питания».

Для эксперимента Вамелинк и его коллеги отобрали десять растений: кресс-салат, рукколу, помидоры, редис, рожь, шпинат, киноа, горох, шнитт-лук и лук-порей. Растения выращивались на стандартных грунтах, используемых NASA для имитации грунтов Марса и Луны при испытаниях космических аппаратов: JSC-1A и JSC MARS-1A. Эти составы смешали с органическим веществом, чтобы имитировать добавление остатков от предшествующих урожаев.

Из десяти культур девять успешно выросли в лаборатории. Исключением стал лишь шпинат. Производство биомассы на аналоге марсианской почвы было сопоставимо с контрольной группой растений, которая росла на обычной земной почве. А вот на аналоге лунного грунта биомасса была значительно ниже. «Мы были в восторге, когда увидели, что первые помидоры, выращенные на почве Марса, стали красными», — рассказывает Вамелинк. Семена ржи, редиса и кресс-салата были успешно протестированы на всхожесть.

Ученые описали свой эксперимент в журнале Open Agriculture.