Международный валютный фонд (МВФ) резко ухудшил прогноз по росту экономики Беларуси в 2020 году — до 0,3% с 2,2%, сообщается в опубликованном во вторник обновленном прогнозе МВФ (World Economic Outlook, WEO).

По сравнению с апрельским WEO также снижена оценка роста белорусской экономики в 2019 году — с 1,8% до 1,5%.

В соответствии с январским прогнозом по итогам консультаций с белорусскими властями по ст. IV устава МВФ, фонд ожидал роста ВВП Беларуси (при отсутствии внутренних и внешних шоков) в 2019 году на уровне 2,4%, в 2020 году — 2,8%.

В январе этого года фонд также подчеркивал, что в среднесрочной перспективе темпы экономического роста в Беларуси могут быть существенно ниже 2% в случае отсутствия компенсации убытков вследствие реализации налогового маневра в России. Отсутствие такой компенсации эксперты МВФ считают основным риском для белорусской экономики в настоящее время.

В соответствии с обновленным обзором, МВФ уточнил прогноз по инфляции в Беларуси. По оценке фонда, в 2019 году инфляция составит 5,4% (ранее ожидалось 5%), в 2020 году — 4,8% (5%).

Между тем, эксперты фонда, значительно снизили оценку дефицита счета текущих операций платежного баланса Беларуси в 2019 году — до 0,9% ВВП с 4% ВВП. В 2020 году ожидается увеличение дефицита текущего счета до 3,4% ВВП.

Как сообщалось, правительство Беларуси ожидает рост ВВП в 2020 году на уровне 2,5% при инфляции в пределах 5%.

Ранее также сообщалось, что премьер-министр Беларуси Сергей Румас констатировал замедление темпов роста национальной экономики до 1% по итогам января-сентября 2019 года.

По данным Белстата, ВВП Беларуси в январе-августе вырос на 1,1%. Темп роста ВВП страны в январе-июле составлял 1,3%, в янвре-июне 0,9%, в январе-мае — 1%, в январе-апреле — 1,4%.

В 2018 году ВВП Беларуси увеличился на 3% (при прогнозе 3,5%) после роста на 2,4% в 2017 году. Правительство страны в целевом макропрогнозе на 2019 год ожидает роста ВВП на уровне 4%.

Всемирный банк в октябре понизил свой июньский прогноз роста экономики Беларуси в 2019 году до 1,5% с 1,8%. Прогноз по росту экономики Беларуси в 2020 и 2021 годах не изменился — 1,3% и 1,2% соответственно. По оценке ЕАБР, ВВП Беларуси в 2019 году вырастет на 1,2%.