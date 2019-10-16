Сотрудниками отдела уголовного розыска задержан 20-летний минчанин, который похитил в гостях у приятеля крупную сумму денег, об этом рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

Как оказалось, после того, как родители товарища уехали на дачу, 20-летний молодой человек решил наведаться к нему в гости. Так как денег на веселый досуг не было, приятели решили найти сбережения у хозяев квартиры. Поиски закончились успешно: молодой человек обнаружил в шкафу два свертка с деньгами иностранной валюты, но сын, поразмыслив, отказался их брать – чего не скажешь о его 20-летнем друге. Одну упаковку со сбережениями приятель взял целиком, а из второй похитил только часть денег. Общая сумма похищенного составила 7650 долларов США.

Известно, что молодой человек нигде не работает, не учится, снимает в столице квартиру, в которой проживает с девушкой. Деньги он потратил на долги, покупку одежды и азартные игры в казино.

В ходе следствия выяснилось, что молодой человек в 2018 году уже привлекался к уголовной ответственности за квартирную кражу. На данный момент оперативниками проводится комплекс мероприятий, направленный на установление иных фактов его противоправной деятельности.