Могилевчанин Алексей Павловский выиграл гражданское дело в суде Кормянского района Гомельской области у частного предприятия «СаняМакс», в магазине которого ему не выдали бесплатный полиэтиленовый пакет.

События происходили в августе, когда Алексей Павловский однажды покупал продукты питания в магазине «Верасень» по улице Ильющенко в райцентре Корма. Купив хлеб, молоко и булочки с маком, могилевчанин обратил внимание на кассовый чек. Там, помимо указанных выше товаров, он увидел, что с него взяли по две копейки за три пакета, в которые были упакованы хлебобулочные изделия. Это неприятно поразило покупателя, и он потребовал от заведующей магазином вернуть ему деньги за упаковку, которая должна быть бесплатной. Та отказалась. То же самое произошло и в другой раз, когда Павловский приобрел булочку и с него взяли две копейки за пакет.

В результате могилевчанин обратился в местный суд, и уже там выставил требование к предприятию «СаняМакс» — вернуть восемь копеек за упаковку и выплатить 500 рублей компенсации морального вреда.

Согласно постановлению Минторга № 703 от 2014 года, товары, требующие упаковки, а хлебобулочные изделия относятся именно к таким, передаются покупателю без взимания платы за упаковку. Но ответчик и его продавцы утверждали, что данный товар был запакован в платные пакеты, о чем в соответствующем месте имелась информация. Бесплатные пакеты, по словам сотрудников магазина, можно было взять на кассе. Такие доводы были признаны судом ненадлежащими.

В результате «СаняМакс» был признан виновным в нарушении белорусского законодательства и прав потребителей. У продавцов магазина «Верасень» отсутствовали какие-либо законные основания для взимания платы за упаковку, в которую были упакованы хлебобулочные изделия, приобретенные Павловским, выяснил Кормянский суд. Таким образом он согласился с могилевчанином и постановил взыскать с частного предприятия «СаняМакс» восемь незаконно полученных копеек, а также компенсировать Павловскому моральный ущерб. Правда, ее размер, согласно решению суда, должна быть 100 рублей. Также «СаняМакс» обязан выплатить государству пошлину в размере трех базовых величин (76 рублей 50 копеек).