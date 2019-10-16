Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил гору Пэктусан на границе КНДР и Китая. Ким поднялся на вершину горы на белом коне «по первому снегу», сообщило государственное информационное агентство КНДР.

«Ситуация в стране сложная из-за непрекращающихся санкций и давления со стороны враждебных сил, нам предстоит много трудностей и испытаний. Боль, которую враги под руководством США нанесли корейскому народу, превратилась в гнев», — приводит слова северокорейского лидера южнокорейское агентство «Ренхап».

Пэктусан — высшая точка Корейского полуострова. Корейцы считают гору священной: по легенде, около четырех тысяч лет назад с нее спустился отец основателя древнего корейского государства. Кроме того, согласно официальной историографии КНДР, во время Второй мировой войны на горе Пэктусан находился партизанский лагерь под руководством основателя КНДР Ким Ир Сена. Считается, что в этом лагере родился его сын и преемник Ким Чен Ир.

Нынешний руководитель КНДР поднимался на вершину Пэктусан уже трижды, каждый раз это происходило накануне важных событий для него лично или для страны, отмечает «Ренхап».