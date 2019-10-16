Посольство Беларуси в Испании порекомендовало белорусским туристам без необходимости не посещать людные места в Барселоне.

Речь идет о бепорядках, которые устраивают на улицах каталонцы, протестуя против приговора суда в отношении организаторов референдума о независимости Каталонии.

Только за прошедшие сутки в туристическом городе пострадало около 200 человек. Но демонстранты заявили, что останавливаться не собираются.

В экстренных случаях туристам из Беларуси предлагают обратиться за помощью в дипмиссию по номеру +34645577379.