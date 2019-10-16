Более 20 закрытых саркофагов обнаружили археологи на юге Египта, неподалёку от города Луксор. Министерство по делам древностей заявило, что находка является важнейшим открытием последних лет, передает Радио Свобода.

Деревянные саркофаги найдены в некрополе Эль-Ассасиф, на западном берегу Нила, рядом с одной из древних египетских столиц – городом Фивы. Сейчас там находится современный Луксор.

Саркофаги располагались на двух уровнях одной большой могилы. Они хорошо сохранились, на них видно краску и гравюры, говорят археологи. По данным британского издания Daily Mail, в могиле имеются саркофаги, относящиеся к периодам Среднего, Нового и Позднего царства – с 1994 до 332 года до новой эры.

Египетские власти обещают раскрыть больше подробностей об археологической находке – в субботу, 19 октября.