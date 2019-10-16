Анонсированы конкурсные программы ММКФ «Лістапад»

Организаторы 26-го Минского международного кинофестиваля «Лістапад» на пресс-конференции рассказали, какие ленты будут участвовать в Национальном конкурсе, а какие включены во внеконкурсные программы.

Программу Национального конкурса представил координатор Николай Лавренюк. Он отметил, что из 83 авторских работ были отобраны лучшие, созвучные с международными тенденциями. В игровом кино это фильмы «Пляж/Лес/Тамбур» Кирилла Галицкого и Светланы Козловской, «Сашин ад» Никиты Лаврецкого, «Возера радасці» Алексея Полуяна, «1986» Лотара Херцога, «Последний день этого лета» Юлии Шатун и Никиты Александрова.

В программе национального документального кино на суд жюри представлены авторские работы в совместном исполнении с США, Россией, Польшей, Украиной и Эстонией: «Тренер» Ольги Абрамчик, «Игра в классики» Дарьи Демуры, «Одна семья» Натальи Жамойдик, «Хроника ртути» Саши Кулак и Бена Геза, «Summa» Андрея Кутило, «Перезимовать» Евы-Екатерины Маховой, «Моя бабушка с Марса» Александра Михалковича, «Большое путешествие князя Николая Христофора Радзивилла Сиротки» Юрия Тимофеева и «Чистое искусство» Максима Шведа.

В анимационной программе конкурса представлено шесть колоритных отечественных режиссерских работ: «Прыгажун і пачвара» Наталии Дарвиной, «Данте. Беатриче» Ирины Кодюковой, «Паданне пра гуслі» Татьяны Кублицкой, «Чартапалох» Евгения Надточея, «Магістр вольных мастацтваў» Елены Петкевич и «Лучшее место на свете» Ирины Тарасовой.

Оценивать работы, представленные на Национальный конкурс, будет именитое жюри в лице председателя — польского режиссера Кшиштофа Занусси, режиссера-документалиста Ольги Дашук и продюсера Фредди Ольссона, который отбирает фильмы для Гётеборгского кинофестиваля.

Представляя программы внеконкурсного кино, директор программ игрового кино Игорь Сукманов сказал:

— Перед началом сеансов мы будем стараться подсказывать, как смотреть тот или иной фильм. Надеемся, что мы действительно будем двигаться в направлении радости и вместе с тем постигать, что мир — это очень непростая штука, но стоящая того, чтобы ее понимать, если не любить.

Обширная программа внеконкурсного кино включает в себя работы, многие из которых уже прогремели на мировых конкурсных площадках и были по достоинству оценены зрителями. В шести секциях внеконкурсной программы игрового кино покажут 20 работ, созданных в Канаде, Японии, Бельгии, Германии, Норвегии, Мексики, Франции, России и других странах. Они распределены на тематические подгруппы: «Специальные показы», «Мастер-класс», «Львы, медведи, пальмовые ветви», «Полуночные страсти», «Однажды на Востоке», «Российские премьеры». На экранах продемонстрируют ленты Кшиштофа Занусси, Роя Андерссона, Александра Лунгина, нашей соотечественницы Влады Сеньковой и многих других.

Внеконкурсная программа документального кино включает 26 фильмов, распределенных в творческие секции по темам: «Лауреаты фестивалей», «Моя семья и другие звери», «Про любовь», «Вечер польского документального кино», «Кино о кино», «МузыкаДок», «Исторические хроники», «Киноархив. Фильмы, которых могло не быть».

В программе, объединяющей игровое и документальное кино, будет представлена 21 работа. Темы: «Артстрим», «Без пяти минут “Оскар”», «Женские истории», «Киноязык. Иной синтаксис».

В рамках Индустриальной платформы Bel:Cinema на базе киностудии «Беларусфильм» 5-8 ноября пройдут мастер-классы, презентации, питчинги, семинары и другие образовательные проекты. Планируется обсуждение финансирования кинофестивалей на стадии подготовки, знакомство с именитыми деятелями и спикерами, которые поделятся опытом создания и продюсирования фильмов.

Дополнительно

Минский международный кинофестиваль «Лістапад» пройдет с 1 по 8 ноября в столичных кинотеатрах «Центральный», «Falcon Club Бутик Кино», Silver Screen в Galileo, «Пионер», «Беларусь», Музее истории белорусского кино.

Фото: пресс-служба ММКФ «Лістапад», domdruku.by