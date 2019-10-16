Актриса Дженнифер Энистон, пишет ВВС, известная по роли Рэйчел в сериале «Друзья», завела аккаунт в «Инстаграме», который вскоре ненадолго обвалился из-за большого числа желающих увидеть фото.

В своем первом посте она показала воссоединение команды «Друзей», опубликовав селфи с остальными пятью коллегами по сериалу. На фото видны актеры Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер.

«Теперь мы ДРУЗЬЯ еще и в Инстаграме. Привет, Инстаграм!», — написала Энистон, и на ее аккаунт за первый час подписались более 115 тыс. человек. За четыре часа ее пост набрал более 3 млн лайков. Энистон долгое время отказывалась присоединяться к этой соцсети.

Ситком «Друзья» о жизни шести молодых людей в Манхэттене шел с 1994 по 2004 год, всего сняли 10 сезонов. В этом году сериалу исполнилось 25 лет, но его слава до сих пор жива и является частью молодежной поп-культуры.