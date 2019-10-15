17 ноября Сергей Волчков выступит в Минске, а днем раньше – 16 ноября – в Гомеле.

Музыкант из Быхова прославился в 2013 году, когда победил в шоу «Голос» на Первом российском канале. О Сергее Волчкове тогда заговорили как о талантливом исполнителе. Он сам признавался, что «Голос» кардинально изменил его жизнь, развернул ее на 180 градусов. Теперь музыканту не надо разгружать вагоны, как это было по приезде в Москву в 2009 году, когда Сергей поступил в ГИТИС на факультет музыкального театра и попал в класс великолепной Тамары Синявской.

Сейчас у Сергея Волчкова много концертов. 27 октября стартует большой осенний тур, с новой сольной программой певец выступит в 26 городах Российской Федерации. А 16 и 17 ноября даст концерты в Беларуси – в областном общественно-культурном центре (ОКЦ) Гомеля и в столичном концертном зале «Минск».

Сергея Волчкова, как отмечают российские журналисты, часто можно увидеть на концертах в честь российских государственных праздников, ведь в его репертуаре много патриотических песен. Он частый гость и на концертах, посвященных профессиональным праздникам. 11 октября, например, выступил в Кремлевском дворце в праздничном концерте ко Дню работника сельского хозяйства России. Недавно певец начал анонсировать свой большой сольный концерт в Кремле, который состоится 3 апреля 2020 года – в день рождения Волчкова.

К слову, на официальной странице певца в соцсетях отмечено, что его два ноябрьских выступления в Беларуси проходят «в Год малой родины». Правда, до родного Быхова певец не доехал, хотя приглашения от земляков получал неоднократно. В прошлом году в одном из своих интервью ему даже пришлось объясняться, почему так происходит: «Хотел бы приехать со своей группой. Показать профессионализм музыкантов, окончивших Московскую консерваторию. Люди играли у знаменитых исполнителей, а сейчас у меня. Уверен, что здесь у меня и голос иначе звучал бы. Конечно, волновался бы сильнее, чем в Кремлевском дворце. Перед своими всегда волнительно. Верю, что задуманное свершится. С удовольствием дам свой концерт».

К слову, что касается концертов Сергея Волчкова в Гомеле и в Минске, то билеты на них уже есть в продаже. Ценовой диапазон: 35–60 рублей (Гомель) и 38–113 рублей (Минск).