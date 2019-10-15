На первых 4-х станциях 3-й линии минского метро появятся защитные экраны, сделанные в Турции.

Об этом во время официальной встречи с делегацией из турецкого города Эскишехир сообщил начальник Дирекции по строительству Минского метрополитена Павел Царун, передает агентство «Минск-Новости».

Подобные устройства будут открываться синхронно с дверями прибывающего вагона. Новинка поможет исключить случайные падения на рельсы.

— Мы выбирали систему дверной автоматической платформы от ведущих производителей мира. В тендере на поставку такого оборудования для первых станций 3-й линии участвовали несколько производителей из Европы и Азии. В ходе конкурсного отбора контракт заключен с холдингом Albayrak — производителем машинного оборудования и гидравлических систем из турецкого города Эскишехир, — рассказал П. Царун.

— При разработке системы возникали некоторые технические вопросы, на которые турецкая компания оперативно реагировала. Ждем в ноябре первую поставку оборудования, чтобы приступить к монтажу, — сообщил представитель столичного метрополитена.