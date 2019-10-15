Директор компании «Искамед» бизнесмен Сергей Шакутин начал давать показания в суде.

В Минском городском суде продолжаются слушания по одному из эпизодов громкого «дела медиков», в котором фигурирует сразу 21 обвиняемый.

Директор компании «Искамед» брат известного белорусского бизнесмена Александра Шакутина, Сергей Шакутин во время предварительного расследования отказался сотрудничать со следствием и давать показания. Он единственный из бизнесменов, обвиняемых в даче взятки, с момента задержания, 28 июля 2018 года, находится в СИЗО КГБ. В суд его доставляют в наручниках.

Сегодня в суде начался допрос Сергея Шакутина.

На вопросы он отвечает из-за решетки. Чувствуется, что бизнесмен волнуется, его состояние выдают голос и нервные движения рук. Шакутин попросил извинения у суда за состояние своего здоровья – говорит, что у него бессонница.

Сергея Шакутина обвиняют в даче нескольких взяток в период с 2006-го по 2015 год Вячеславу Гнитию – в то время руководителю Брестской РУП «Фармация». Например, из материалов дела следует, что 4 сентября 2015 года в кафе «Прованс» Сергей Шакутин передал Гнитию 1500 долларов, 4 декабря 2014 года в агроусадьбе – 1500 долларов, последняя взятка в 1500 долларов была 8 сентября 2015 года. Всего, по данным следствия, Гнитий получил от Шакутина не менее 15 тысяч долларов за то, что этот филиал систематически закупал у компании «Искамед» лекарственные средства и изделия медицинского назначения. Общий объем поставок от «Искамеда» Брестской «Белфармации» за этот период составил около 16 миллионов рублей.

Еще одно обвинение, выставленное Шакутину, – дача взятки в размере 1 тысячи долларов бывшему директору Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Александру Столярову, который посодействовал в скорейшей и беспрепятственной регистрации двух лекарственных средств, которые планировалось продавать через аптеки «Искамед». Причем, как следовало из обвинения, изначально это препараты российского производства не прошли регистрацию в Беларуси. Однако Столяров дал указания своим подчиненным сделать повторные испытания и привлечь других экспертов. И препарат был зарегистрирован.

Гнитий и Столяров уже были допрошены в суде.

Вячеслав Гнитий признал все выдвинутые в его адрес обвинения. В суде он говорил, что на протяжении 10 лет регулярно брал взятки. Что касается «благодарностей» от Шакутина, то Гнитий в суде рассказывал:

– С 2006 года я получал деньги от директора компании «Искамед» Сергея Шакутина за поставку лекарств. Шакутин приезжал ко мне на работу, мы обсуждали рабочие вопросы, а потом выезжали в кафе, где он передавал мне деньги.

Деньги Шакутин передал не менее раза в год в общей сложности на сумму в 10.500 долларов. Конверт передавался из рук в руки, при этом он говорил спасибо.

Сергей Шакутин стоит на своем: взятки не передавал. На просьбу прокурора объяснить, почему тогда Гнитий и Столяров дают иные показания, Шакутин ответил, что, возможно, они его оговорили.

– Какой смысл был им вас оговаривать? – уточняет прокурор.

– Возможно, потому, что у Столярова была арестована дочь, заведено уголовное дело. Он хотел, чтобы это все прекратилось, – говорит Шакутин.

Адвокат Шакутина Анастасия Чистая задала вопрос Столярову, действительно ли задерживалась его дочь. Тот ответил утвердительно.

В суде Сергей Шакутин рассказывает, что с экс-главой РУП «Белфармация» Вячеславом Гнитием они знакомы с 2006 года. Отношения были деловые и даже приятельские. Шакутин помогал Гнитию в решении разных вопросов, чиновник обращался к нему и по вопросам лечения.

Прокурор спрашивает, какой смысл был Гнитию, как считает бизнесмен, оговаривать его.

– Не знаю, – отвечает Шакутин. – Ему с этим жить…

Возможно, добавляет Шакутин, Гнитий договорился со следствием, чтобы взамен на показания ему сократили срок наказания.

– Вы это знаете? – уточняет прокурор.

– Нет, это мои домыслы, – говорит Шакутин.

Сергей Шакутин – последний из обвиняемых, допрашиваемых в данном процессе, который в Минском городском суде начался почти два месяца назад – 19 августа. Далее в суд будут вызваны свидетели. Среди них заявлен экс-замминистра здравоохранения Игорь Лосицкий, который осужден за взятки на 6 лет и отбывает срок в колонии «Витьба».