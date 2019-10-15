Столичная команда в чемпионате Континентальной хоккейной лиги не выигрывает уже четыре матча подряд.

Последний раз «Зубры» порадовали болельщиков 3 октября, когда на «Минск-Арене» выиграли у челябинского «Трактора» – 5:3. После этого были поражения от «АкБарса» (Казань) – 2:4, рижского «Динамо» (2:3), финского «Йокерита» (2:3) и подмосковного «Витязя» – 0:3.

Правда, команда, занимая в турнирной таблице 8-е место, по-прежнему входит в зону плей-офф, но, как говорят, ходит по лезвию бритвы. Впрочем, главный тренер «Динамо» Крэйг Вудкрофт по-прежнему настроен оптимистично.

«Если мы продолжим работать в том же духе, то результат должен прийти, – заявил он после четвертого поражения подряд. – Конечно, чувствуется отсутствие Юнаса Энрота (шведский голкипер не играет из-за травмы). Когда он играет, то показывает уровень одного из лучших вратарей в КХЛ. Юнас уже вернулся к тренировкам, ждем его возвращения совсем скоро».