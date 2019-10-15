Футбольные сборные КНДР и Южной Кореи встретились на поле впервые с 1990 года. Команды сыграли официальный матч в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года.

Игра прошла в Пхеньяне. Итоговый счет матча 0:0, сообщает realist.online.

Незадолго до матча КНДР отказала в визах всем южнокорейским болельщикам, журналистам и чиновникам. На футбол пустили только игроков и тренеров.

Поединок проводился без зрителей, но на нем был президент ФИФА Джанни Инфантино.

Поединок нигде не транслировался, на стадионе практически не работал интернет, и южнокорейская федерация футбола узнавала о его ходе из СМС, которые отправлял присутствовавший на игре официальный делегат Азиатской конфедерации футбола. Он сделал несколько фото на мобильный телефон.