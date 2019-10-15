Национальный банк Беларуси инициирует введение договорных сроков репатриации валютной выручки, а также планирует убрать норму о получении разрешения на открытие счетов в иностранных банках, сообщил сегодня журналистам заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц, передает БЕЛТА.

«Сегодня существуют жесткие сроки, хотя мы их увеличили, по репатриации выручки в Беларусь. Эти сроки будут заменены на договорные, то есть решение по срокам будет на уровне предприятий с учетом экономической целесообразности», – отметил Сергей Калечиц. По его словам, основной принцип будет прежний: чтобы выручка в страну пришла, а в какие сроки – предприятия будут определять сами.

Будут скорректированы и другие меры регулирования. Сейчас для открытия счетов юрлиц в иностранных банках нужно обращаться в Нацбанк и получать разрешение, то же самое касается операций физлиц, связанных с движением капитала. «Эти меры уйдут, будет вместо разрешительного принципа регистрационный. То есть необходимо будет с использованием системы мониторинга отметиться, что есть желание провести соответствующую операцию, и дальше совершенно свободно ее совершать», – пояснил зампредседателя Нацбанка.