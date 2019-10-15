Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня согласовал назначение руководителей местных органов власти, передает БЕЛТА.

Первый заместитель главы администрации Московского района Минска Татьяна Колядко пошла на повышение, возглавив районную администрацию.

«Вы сейчас занимаетесь выборами. Какие недостатки, что еще надо сделать за это время, чтобы выборы достойно прошли? — спросил у нее президент. — Мы же не можем показать свою неорганизованность. Выборы всегда были в Беларуси праздником. Мы должны организовать этот процесс как праздничный, но не забывать о том, что это выборы, что мы избираем представителей в парламент».

По мнению Татьяны Колядко, кандидаты в депутаты должны более качественно прорабатывать свои программы и чаще проводить встречи с населением. Она отметила, что сейчас городские власти работают над организацией выборов, к этой работе по традиции также будет привлечен общепит, свою продукцию на участках представят производители потребительских товаров. «У нас очень много избирательных участков в школах. Мы продумываем праздничные мероприятия», — добавила она.