ЕЭК приняла решение о продлении возможность оформлять бумажные паспорта транспортных средств до 1 ноября 2020 года. Ранее предполагалось, что государства ЕАЭС перейдут на электронные техпаспорта с 1 ноября этого года.

Предложение о продлении переходного периода сделала Беларусь. Его поддержали другие участники союза.

За еще один год страны ЕАЭС рассчитывают отработать все возможные нюансы, связанные с оформление электронных паспортов, отладкой взаимодействия заинтересованных структур.

Полноценное внедрение электронных паспортов упростит взаимное перемещение транспортных средств, процедуру их регистрации и т.д., сообщает ЕЭК.