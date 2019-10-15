Беларусь намерена предпринять шаги, чтобы Минторг США перевел ее из статуса страны с нерыночной экономикой в статус страны с рыночной экономикой.

Для ведения данного процесса, в частности, планируется осуществить госзакупку соответствующих юридических услуг у американской компании «Crowell & Moring». Сделать это поручено Минэкономики.

Соответствующее постановление Совмина от 9 октября 2019 года № 690 опубликовано на Национальном правовом портале и будет действовать в течение 2 лет со дня его принятия.

Как пояснили в Минэкономики, статус страны с нерыночной экономикой был автоматически унаследован Беларусью после распада СССР.

«Такой статус позволяет правительству США для защиты американских предприятий применять ограничительные таможенно-тарифные меры к отдельным видам белорусской продукции, которые делают ее экспорт экономически нецелесообразным», – рассказали здесь.

Ранее успешно пересмотрели свой статус экономики Россия, Казахстан, Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния.

В силу развития белорусско-американских отношений и укрепления деловых связей возникла необходимость в пересмотре такого подхода, с тем чтобы белорусские компании-экспортеры и американские инвесторы в нашей стране могли пользоваться недискриминационным режимом в торговле.

Беларусь исходит из понимания, что белорусская экономическая политика уже на протяжении многих лет соответствует рыночным принципам, поэтому пересмотр Минторгом США статуса позволит формально подтвердить то, что существует де-факто.

«Помимо очевидных экономических выгод пересмотр статуса будет иметь серьезные имиджевые последствия для нашей страны в системе международной торговли и способствовать формированию сбалансированных обязательств Беларуси при присоединении к ВТО», – отметили в ведомстве.

Решение данного вопроса возможно через процедуру пересмотра Минторгом США статуса экономики Беларуси. Она проводится с использованием услуг международных юридических компаний и длится ориентировочно до 1 года.

На текущей неделе на полях ежегодных заседаний Совета управляющих Группы Всемирного банка и МВФ в Вашингтоне планируется подписать договор между Минэкономики Беларуси и компанией Crowell & Moring, которая имеет положительный опыт в юридическом сопровождении подобных процедур.