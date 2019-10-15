Белорусский авиаперевозчик решил порадовать всех путешественников и анонсировал распродажу билетов по специальным тарифам, сообщает интернет-издание vandrouki.by.
Когда пройдет распродажа? Завтра 16 октября с 9:30 до 23:59.
Даты полетов: с 1 ноября по 10 декабря и с 15 января по 29 февраля.
Купить билеты можно будет на сайте Белавиа.
Направления и цены за полет туда-обратно из Минска (в евро):
Милан — 97;
Рим — 110;
Барселона — 91;
Прага / Будапешт — 87;
Ларнака / Женева / Тель-Авив — 93;
Париж — 122;
Лондон — 100;
Брюссель / Варшава — 69;
Вильнюс — 43;
Ганновер — 95;
Берлин — 90;
Франкфурт — 113;
Стокгольм — 85;
Хельсинки — 80;
Таллин — 76;
Рига — 65;
Мюнхен — 107;
Краснодар / Сочи / Санкт-Петербург — 55;
Тбилиси — 84;
Батуми — 72;
Баку — 124;
Киев — 73;
Калининград — 35;
Ереван — 110;
Ашхабад — 104;
Москва Домодедово — 39;
Москва Жуковский — 29.