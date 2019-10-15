Белорусский авиаперевозчик решил порадовать всех путешественников и анонсировал распродажу билетов по специальным тарифам, сообщает интернет-издание vandrouki.by.

Когда пройдет распродажа? Завтра 16 октября с 9:30 до 23:59.

Даты полетов: с 1 ноября по 10 декабря и с 15 января по 29 февраля.

Купить билеты можно будет на сайте Белавиа.

Направления и цены за полет туда-обратно из Минска (в евро):

Милан — 97;

Рим — 110;

Барселона — 91;

Прага / Будапешт — 87;

Ларнака / Женева / Тель-Авив — 93;

Париж — 122;

Лондон — 100;

Брюссель / Варшава — 69;

Вильнюс — 43;

Ганновер — 95;

Берлин — 90;

Франкфурт — 113;

Стокгольм — 85;

Хельсинки — 80;

Таллин — 76;

Рига — 65;

Мюнхен — 107;

Краснодар / Сочи / Санкт-Петербург — 55;

Тбилиси — 84;

Батуми — 72;

Баку — 124;

Киев — 73;

Калининград — 35;

Ереван — 110;

Ашхабад — 104;

Москва Домодедово — 39;

Москва Жуковский — 29.