Вопрос о внедрении дифференцированной оплаты проезда в общественном транспорте рассмотрят в столице. Об этом, как передает «Минск-Новости», сообщил во время прямой телефонной линии председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак, отвечая на звонок горожанки.

Она посетовала: часто приходится пользоваться общественным транспортом, чтобы подъехать пару остановок. Для пенсионерки оплата проезда по полному тарифу в итоге обходится очень дорого.

А. Сивак пообещал, что поручит специалистам проработать механизмы, позволяющие оплачивать услуги общественного транспорта по дифференцированному тарифу в зависимости от преодоленного пассажиром расстояния.

Заметим, введение в столице таких тарифов обсуждалось неоднократно. Рассматривались варианты оплаты проезда в зависимости от времени, проведенного в транспорте, либо от расстояния. Однако пока ни один из вариантов не внедрили.