Во время внеплановой проверки одного из предприятия Лунинецкого района сотрудники КГК выявили серьезные нарушения, сообщает belnovosti.by.

В ходе посещения предприятия была проверена деятельность и недавно присоединенного к нему хозяйства. Как сообщили в КГК по Брестской области, были выявлены факты сокрытия падежа.

Так, на бывшем хозяйстве руководство скрыло факты падежа крупного рогатого скота. Сделано это было путем оформления фиктивных документов о продаже скота работникам предприятия. Стоит отметить, что из заработных плат работников удерживалась стоимость скота. Сотрудники об этом не знали.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Кроме этого, в хозяйстве неэффективно использовалась сельскохозяйственная техника, что повлекло ущерб государству в размере 60 тыс. руб.