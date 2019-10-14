Ночью 10 октября в Глубокском районе молодой человек поджёг дом односельчанина коктейлем Молотова, сообщает УВД Витебского облисполкома.

22-летний житель деревни Станули ночью 10 октября пришел к дому 54-летнего односельчанина. При себе молодой человек имел две бутылки с бензином обернутые тряпками. Из-за давнего конфликта одну из них он зажег и метнул в дом оппонента. В результате возник пожар, который практически полностью уничтожил строение.

Ущерб при этом составил 25000 рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.