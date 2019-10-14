Синоптики Белгидромета обещают на этой неделе в Беларуси теплую, едва ли не летнюю погоду. По югу температура поднимется даже до +23. При этом будет преимущественно без осадков. Небольшие дожди ожидаются в основном только по северу страны.

Во вторник 15 октября ночью +7..+13, днем от +12 по северу до +23 по югу. Преимущественно без осадков. Ночью и утром слабый туман.

В среду 16 октября ночью от +5 по северо-востоку до +12 по западу, днем +14..+21, по югу до +23. В основном без осадков, лишь в отдельных районах по северо-западу небольшие кратковременные дожди.

В четверг 17 октября ночью +6..+12, днем +12..+18, по югу +19..+21. Местами кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман.

В пятницу 18 октября ночью +6..+12, днем +11..+17, по югу +18..+20. Местами по северной половине кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман.

В субботу 19 октября ночью +5..+12, днем +12..+18, по югу +19..+21. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман.

В воскресенье 20 октября ночью +5..+12, днем +13..+19, по югу +20..+22. В основном без осадков, лишь ночью и утром по крайнему северо-западу возможны кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман.