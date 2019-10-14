Согласно данным Национального кадастрового агентства (НКА), за январь-сентябрь 2019 года в Минском районе было зарегистрированы 482 сделки по купле-продаже готовых к проживанию индивидуальных жилых домов. Это на 51% больше показателя аналогичного периода 2018 года — 319 сделок. Такого стремительного роста рынка загородного жилья не было более 10 лет.

Рост показывает и рынок загородного жилья всей Минской области, правда, всего 3%. Однако и это можно считать рекордом, учитывая, что все последние 10 лет рынок неизменно проседал.

Так, если в январе-сентябре 2018 года по всей Минской области было зарегистрировано 4118 сделок по купле-продаже жилых домов, то в аналогичном периоде 2019 года — 4264. Впрочем, Минская область также бывает разная. Как показывает анализ данных НКА, существенно спрос вырос именно в тех районах, которые наиболее приближены к столице. Так в Смолевичском районе количество сделок выросло на 13%, в Пуховичском — на 39%, а в Дзержинском районе и вовсе на рекордные 68%. При этом спрос растет именно на самые престижные места.

Например, в количество сделок по купле-продаже жилых домов в Озерицко-Слободском сельсовете, который распоряжается землями вокруг Кургана Славы, выросло более чем в два раза за январь-сентябрь 2019 года. И это при том, что только участок здесь может стоить больше, чем однокомнатная квартира в Минске. Некоторые эксперты говорят, что район вокруг Кургана Славы может скоро стать своеобразной белорусской «Рублевкой». Здесь уже есть поселения, где дома стоят по миллиону долларов и больше, а прилегающая инфраструктура считается одной из лучших в пристоличных районах. Не случайно ведь недавно Озерицко-Слободской сельсовет и ОАО «Озерицкий-Агро» посещал глава государства.

Эксперты отмечают, что вместе с ростом спроса на загородные жилые дома, в рост пошли и цены. Правда, пока еще не так стремительно. Из-за большого различия различных характеристик на тот или иной жилой дом, сравнивать цены на квадратные метры здесь весьма непросто, но по данным риелторов, в 2019 году цены в среднем выросли уже не менее чем на 10%.

Следует отметить, что не только покупка, но и содержание загородного дома — удовольствие не из дешевых. Поэтому позволить его себе может далеко не каждая семья.