Премию по экономике памяти Альфреда Нобеля в этом году получили Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер «за экспериментальный подход к сокращению масштабов нищеты в мире», сообщается в Twitter Нобелевского комитета.

Экономическая премия памяти Нобеля была учреждена в 1968 году по случаю 30-летия центробанка, ежегодно производящего отчисления в Нобелевский фонд. Награда по экономике официально не считается нобелевской, поскольку шведский изобретатель не упоминал экономистов в своем завещании, а его письма свидетельствуют, что он их вообще не любил. Потомки Нобеля эту номинацию не поддерживают, так как, по их мнению, она не соответствует духу и букве завещания ученого.