Правительство Беларуси просит президента страны Александра Лукашенко согласовать создание профильного IТ-университета. Президент напомнил, что надо еще и «гайки точить и землю пахать».

«Наша система образования сегодня в целом удовлетворяет потребности кадров. Но для успешной цифровой трансформации и создания новой экономики нам необходимы специалисты совершенного другого качества. Таких мы пока не готовим», — доложил главе государства первый заместитель премьер-министра Александр Турчин, внося предложение о создании в Беларуси «хайтек-университета».

Турчина цитирует госагентство БелТА.

Лукашенко в ходе совещания пообещал в ближайшее время провести серьезное совещание по всему кругу проблем цифровой трансформации страны.

Между тем, президент уверен, что 90-95% населения Беларуси не понимают значения цифровизации как явления. С другой стороны, растущее количество IТ-компаний не означает отмену традиционной экономики, подчеркивает Лукашенко. «Я уже как-то намекал нашим «цифровикам», что рассуждая на тему, далекую от понимания нашим населением — процентов 90-95 вообще не понимают, что это такое — мы просто запугиваем его, не разъясняя, что же такое цифровизация, что это за чудо такое, откуда оно взялось», — сказал президент в ходе совещания.

«Другая тенденция — все большее и большее количество продвинутых людей видят себя только менеджерами цифровых компаний или занимающихся цифровыми и IT-технологиями. Но я намекнул на то, что землю пахать, гайки точить, создавать продукты машиностроения и прочее — это останется еще надолго, если не навсегда. Хотя «цифра» пронизывает все отрасли, и эти в том числе. От этого мы не уходим, и уходить не собираемся», — добавил он.

Отдельные вопросы развития Беларуси в цифровой сфере обсуждались сегодня, 14 октября, во время доклада главе государства. Участниками дискуссии стали руководители правительства, Администрации президента, представители государственных органов, ведущих учебных заведений, IT-сектора, Парка высоких технологий.