День матери отмечают в Беларуси 14 октября. Любопытные факты о мамах-белорусках к празднику подготовил Национальный статистический комитет, сообщает агентство «Минск-Новости».

Факт 1

Согласно данным Белстата, белоруски стали позже обзаводиться семьей и детьми. Средний возраст женщины при рождении первенца в Беларуси по итогам 2018 года составил 26,7 года (в 2010-м — 24,9 года). Увеличился и средний возраст рожениц: в 2010-м он составлял 27,3 года, а к 2018-му вырос до 29,4 года.

Факт 2

У жительниц республики стали чаще рождаться двое и более детей. По итогам 2018 года почти у 40 % родился второй ребенок (в 2010-м — у 36,1 %). Более 20 % стали мамами третьего или последующих детей (в 2010-м — 11,6 %).

Факт 3

С 2010 года возросло число женщин, которые стали мамами в возрасте 40–44 лет. В 54 % случаев у женщин этой возрастной группы родились третьи и последующие дети.

Факт 4

В 2018 году более 1 040 жительниц Беларуси стали мамами двойняшек, а сразу по трое детей родились у 13 женщин.

Факт 5

Белорусские женщины за последние годы все чаще успешно совмещают семью, воспитание детей и карьеру. Более 43 % работающих белорусок, включая женщин-руководителей, воспитывают детей в возрасте до 18 лет.