Покров Пресвятой Богородицы православная церковь празднует 14 октября.

В этот день верующие почитают память Богородицы, благодарят ее за защиту от бедствий и совершенные благодеяния. День Покрова считается границей между ушедшим летом и наступающей зимой: к этому дню урожай должен быть собран, а подготовка к холодам закончена.

Что нельзя делать в Покров день

В этот день строго запрещено заниматься любой работой — физической или умственной. Также не стоит давать деньги в долг и самому одалживать средства. В священный праздник нужно позабыть обо всех ссорах и обидах.

Также в Покров день нужно следить за своей речью — сквернословие может привести к плохим последствиям. Если вы затеяли ремонт в квартире или на дачном участке, то отложите его до лучших времен. Это же касается посадок растений и цветов.

В священный праздник стоит отказаться от спиртных напитков, а сытному и жирному ужину предпочесть легкий и питательный.

Что можно делать в Покров день

В Покров день можно приглашать гостей и угощать близких свежей выпечкой и сладостями. Также в этот день нужно уделить внимание братьям нашим меньшим: покормить птиц, бездомных кошек и собак.

Пожертвования и благие дела, совершенные в этот день окупятся с лихвой. А искренняя молитва Богородице о здоровье и личном счастье семьи успокоит душу.