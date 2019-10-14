Нобелевский лауреат по химии Томас Линдал раскритиковал утверждения, что основными причинами мутаций и связанных с ними раковых опухолей являются радиация, солнечный ультрафиолет или канцерогенная пища. Об этом он заявил агентству ТАСС.

Ученый пояснил, что ультрафиолет не способен породить опухоли в мозге, печени и других внутренних органах, и лишь один процент опухолей связан с ионизирующим излучением. Выдающийся биохимик считает, что возникновение онкологических заболеваний связано с повреждениями участков ДНК вследствие разложения воды и появления агрессивных форм кислорода в клетках.

Именно поэтому, уверен Линдал, рак нельзя победить, можно лишь создать вещества, способные более эффективно уничтожать новообразования.

Линдал в 2015 году разделил Нобелевскую премию по химии с Азизом Санджаром и Полом Модричем с формулировкой «за исследование механизмов восстановления ДНК». Он также известен тем, что подписал письмо с призывом прекратить борьбу с генетически модифицированными организмами.

Ранее ученые Университета Ливерпуля в Великобритании выяснили, что процессы старения человека могут препятствовать развитию рака. Исследователи проанализировали ткани человека, чтобы найти связь между генами, которые активны при раке, и генами, которые связаны со старением. Обычно считается, что с возрастом увеличивается риск развития онкологических заболеваний. Однако оказалось, что в «состарившихся» клетках снижается активность той ДНК, что способствует раку. Эти гены участвуют в регуляции клеточного цикла и иммунной системы.