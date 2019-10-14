Национальный банк Беларуси обновит 20-ти и 50-рублевые купюры к 2020 году.

14 октября в рамках международной нумизматической конференции «Белорусскому рублю – 25» заместитель председателя правления Нацбанка Дмитрий Лапко рассказал, что с 20 мая 2019 года в Беларуси ходят обновленные купюры номиналом 5 и 10 рублей.

“Национальный банк следит за тенденциями в области защиты денежных знаков, использования современных материалов, применяемых при их изготовлении, и проводит мероприятия по дальнейшему совершенствованию наличных денег”, — констатировал Лапко.