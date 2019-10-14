Испанский суд вынес приговоры 12 каталонским политикам, причастным к референдуму о независимости два года тому.

Верховный суд Испании в понедельник, 14 октября, вынес приговоры каталонским политикам, причастным к организации незаконного референдума о независимости региона в 2017 году, сообщает ТАСС.

Часть из 12 проходивших по делу признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате. Максимальный срок получил экс-замглавы правительства автономной области Ориол Жункерас — 13 лет.

Бывший лидер Национальной каталонской ассамблеи Жорди Санчес и председатель организации «Омниум културал» Жорди Куишарт приговорены к девяти годам лишения свободы. Экс-спикер парламента региона Карме Форкадель получила 11 лет и шесть месяцев тюрьмы. Кроме того, проходившим по делу запрещено занимать госдолжности в течение разного периода времени.

Прокуратура Испании просила до 25 лет лишения свободы по статье «подстрекательство к бунту». Но государственная адвокатура говорила о менее тяжком преступлении — призыве к мятежу — и просила для подозреваемых до 12 лет тюрьмы.

Ключевое отличие между подстрекательством к мятежу и бунту заключается в том, что первое является преступлением против общественного порядка, в то время как второе — против конституционного строя. Подстрекательство к бунту предполагает наличие открытого и насильственного неповиновения для провозглашения независимости части Испании.

В свою очередь, бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон назвал приговор кошмаром.

«В общей сложности 100 лет тюрьмы. Какой кошмар», — написал Пучдемон в Twitter. «Нужно отреагировать Ради будущего наших сыновей и дочерей. Ради демократии. Ради Европы. Ради Каталонии», — уточнил он.

Тем временем, в Каталонии начались демонстрации. Сторонники независимости региона вышли на улицы Барселоны, Таррагоны, Жироны и других городов. Некоторые участники акций перекрывают дороги. Организации, поддерживающие выход Каталонии из состава Испании, призывают жителей автономной области выходить на улицы в знак протеста.

Из-за риска беспорядков в регионе МВД Испании усилило присутствие там сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, 1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование о выходе из состава Испании.

Мадрид изначально называл этот референдум нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики.

В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона.