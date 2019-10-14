Жители столицы в скором будущем смогут начать ездить из Минска в Прагу прямым поездом.

Новый состав должен появиться уже в декабре текущего года, сообщает Belnovosti.by.

В новом поезде будут предусмотрены прицепные вагоны Москва — Прага через Минск. Данную информацию пока не комментируют на Белорусской железной дороге.

Однако ЖД Польши уже в публичном доступе разместила предварительное расписание.

Предполагается, что поезд Минск — Прага будет ходить каждый день. Возможно, что в декабре этого года запустят и прямой поезд Брест — Будапешт.