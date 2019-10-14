Глава представительства ЕС в Беларуси Дирк Шюбель ожидает, что «хорошие новости» про визовое соглашение появятся в ближайшее время. Об этом он заявил в эфире ОНТ.

«Я думаю в ближайшее время появятся хорошие новости. Я не могу ответить сейчас, когда именно соглашение вступит в силу, но уверяю, что процесс не затянется на длительное время. В данный момент над ним уже работают в Европейском союзе, но это достаточно длительный и тяжелый процесс, в нем много демократии. В ЕС входят 28 стран и поэтому участники должны принять во внимание все механизмы, как во внутренних, так и внешних отношениях. И когда мы проведем все процедуры то с удовольствием подпишем соглашение о снижении стоимость однократных и многократных шенгенских виз до 35 евро», — сказал глава представительства ЕС.

На прошлой неделе комитет постоянных представителей Совета ЕС рассмотрел проект решения о подписании соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии с Беларусью. После этого вопрос будет вынесен на заседание Совета Евросоюза. Также голосование по соглашению готовится в Европарламенте.

С белорусской стороны все формальности уже выполнены. Президент Беларуси своим указом одобрил проект соглашения и поручил МИДу провести переговоры и подписать документ.