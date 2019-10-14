Елизавета II исключила перенос Brexit

Великобритания выйдет из ЕС 31 октября. Намерение премьера Бориса Джонсона подтвердила королева Елизавета II. Она выступила с тронной речью на церемонии официального открытия новой сессии британского парламента, сообщает «МИР 24».

«Приоритетом моего правительства всегда было обеспечение выхода Великобритании из ЕС 31 октября. Мое правительство намерено работать над новыми партнерскими отношениями с ЕС, основанными на свободной торговле и дружественном сотрудничестве», – говорит Елизавета II.

Церемония открытия сессии британского парламента не меняется уже более 500 лет. Это единственное событие в году, когда королева, Палата лордов и Палата общин собираются вместе.

Британские СМИ обратили внимание, пишет meduza.io, что на этот раз Елизавета II не надела корону Британской империи (в третий раз за 66 лет правления), которая традиционно используется во время церемонии открытия парламента. Корона украшена почти тремя тысячами драгоценных камней и весит больше килограмма. В документальном фильме BBC «Коронация» Елизавета II называла корону Британской империи тяжелой и признавалась, что в ней нельзя опускать голову, иначе корона просто упадет. Тем не менее, за все время своего правления Елизавета II всего дважды не надевала корону Британской империи на церемонию открытия парламента: в 1974 и 2017 годах, когда в Великобритании проходили внеочередные выборы. Тогда королева проводила церемонию в обычном костюме и шляпке. На этот раз она была в парадной одежде, но корону надела более легкую — бриллиантовую диадему Георга IV, которая тоже используется для церемоний открытия парламента. При этом Корона Британской империи лежала на столике справа от Елизаветы II.