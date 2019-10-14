Автобус с белорусскими туристами попал в аварию неподалеку от Львова.

Об этом ЧП сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации, передает Sputnik.by.

ДТП случилось в воскресенье 13 октября на автодороге Львов – Луцк неподалеку от села Узловое. 30-летний мужчина из села Бабичи ехал по трассе на легковушке ВАЗ-2109, в какой-то момент он потерял управление, вылетел на встречную полосу и врезался в белорусский туристический автобус Iveco.

Водитель легковушки получил серьезные травмы и скончался на месте происшествия. В автобусе находились 38 белорусских граждан, за рулем также был белорус. Никто из них не пострадал. Туристов к месту назначения доставили другими автобусами перевозчика.

Сейчас по факту смертельного ДТП проводится проверка. Эксперты устанавливают все обстоятельства происшествия.