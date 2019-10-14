Компания Audi представит 19 октября на автосалоне в Лос-Анджелесе (США) новый электромобиль e-tron Sportback.

Об этом 14 октября сообщают «Известия» со ссылкой на Autocar.

По данным издания, автомобиль представляет собой четырехдверное кросс-купе, в основе которого лежит модернизированная платформа MLB. Модель оснастят двумя электромоторами суммарной мощностью 402 л.с. Запас хода модели составит около 400 км. От 0 до 100 км/ч автомобиль сможет разгоняться за 5,5 с.

Помимо обычной версии электрокара, компания планирует выпустить спортивную модификацию модели с тремя более мощными электродвигателями.

Отмечается, что стоимость кросс-купе составит не менее £75 тысяч.