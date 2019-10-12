Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил рассмотреть возможность ввести на территории СНГ общий режим с условным названием «Виза Содружества» по типу Шенгенского соглашения, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на сайт главы этого государства.

Такое заявление Токаев сделал 11 октября на заседании Совета глав государств СНГ в столице Туркменистана Ашхабаде, говоря о сложностях из-за различий в визовых и миграционных правилах. При этом он отметил большие возможности сотрудничества в сфере туризма, ведь отрасль доходная для многих стран на планете. И у государств-членов Содружества имеются достойные и уникальные объекты – рекреационные, природно-ландшафтные, исторические, которые могут пополнить список самых привлекательных мировых турнаправлений.

Президент Казахстана считает, что такой подход поможет существенно увеличить поток туристов, но прежде необходима совместная работа экспертов.