На Японию обрушился самый мощный тайфун за 60 лет

Более 50 человек пострадало в результате обрушившегося на Японию тайфуна «Хагибис». Один человек погиб, четверо пропали без вести, сообщила телеканалу NHK служба пожарной охраны, выполняющая также функции службы спасения и скорой помощи.

Власти Японии рекомендовали 9 млн жителей острова эвакуироваться. Ранее в ряде городов семи префектур, включая Токио, был объявлен наивысший уровень опасности из-за ливней.

В пятницу днем в некоторых магазинах полностью раскупили весь хлеб и хлебобулочные изделия, пишет polit.ru.

Тайфун «Хагибис» приблизился к Японии с юго-востока, это самый мощный тайфун с 1958 года. Он обрушился на основной остров Японии Хонсю в районе полуострова Идзу вечером в субботу. В настоящее время давление в центре составляет 945 гектопаскалей, скорость ветра в центре – 45 метров в секунду, порывы – до 65 метров в секунду.

«Хагибис» – девятнадцатый по счету тропический циклон в этом году. Метеорологи сравнивают этот тайфун по силе и масштабу с «Идой» («Каногава»), который в 1958 году унес жизни 1269 человек.

Тайфун затронет столичный регион и тихоокеанское побережье страны. Скорость ветра может достигать до 45 метров в секунду (162 км в час), при порывах до 60 метров в секунду (216 км в час). Этой силы ветра достаточно, чтобы перевернуть грузовик и более чем достаточно, чтобы повалить деревья и опоры электропередач.