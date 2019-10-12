Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк — Анна — рассказала, что ее семью не интересует «хайп», поэтому они не общаются с журналистами по поводу состояния здоровья артистки. Об этом она написала в Instagram в субботу, 12 октября.

«Вы не правы и сами себе противоречите, мы не выходим не связь с журналистами и не появляемся в эфирах, потому что нам не интересен хайп, а в первую очередь мы хотим спокойной и счастливой жизни для моей мамы», — ответила она на комментарий пользователя, который предположил, что своим молчанием они хотят создать ажиотаж.

Накануне семья Заворотнюк выступила с официальным заявлением, в котором опровергла сообщения СМИ об ухудшении состояния актрисы. Ее родственники попросили журналистов с уважением относиться к чужому горю и дать им право переживать тяжелые времена самостоятельно.

В середине сентября появились сообщения, что у Анастасии Заворотнюк диагностировали опухоль мозга. По данным источников, актриса и ее супруг Петр Чернышев узнали о болезни около года назад после рождения их дочери Милы. Затем Заворотнюк уехала на лечение в Европу, но позже вернулась в Москву. Представитель актрисы Стас Христов тогда опроверг эти данные, заявив, что со здоровьем у артистки всё в порядке. Однако в октябре СМИ сообщили о том, что Заворотнюк выписали из клиники в Москве, после чего она продолжила лечение в реабилитационном центре.