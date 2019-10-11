Зеленский объяснил, почему ему не нравится, когда его сравнивают с Лукашенко

Самые интересные высказывания президента Украины, которые касаются Беларуси. Заявления были сделаны во время пресс-марафона на фудкорте 10 октября.

О сходстве с Лукашенко

Зеленского спросили, как он относится к тому, что его сравнивают с Лукашенко, в частности в контексте поездок по регионам, где он перед телекамерами увольняет чиновников.

— Раньше, когда я не был президентом, мы ездили по городам и критиковали власти. Сейчас я могу не только критиковать, но и увольнять. Поэтому я думаю, что дело во мне лично, а не в том, что это какой-то популизм, — цитирует президента Украины УНИАН.

Как пояснил Владимир Зеленский, «живя в аквариуме под названием Банковая», он не видит реальной ситуации в регионах, поэтому осуществляет рабочие поездки для решения проблем на местах.

Он добавил, что ему в целом не нравится, когда его сравнивают с кем-то.

— Это не касается господина Лукашенко. Я думаю, что я личность, и похож только на своих родителей. Это сравнение нормальное, когда вам говорят, что вы очень похожи на своего отца.

О чувстве юмора главы Беларуси

По просьбе Радыё Свабода Владимир Зеленский ответил на вопрос, кто кого перешутил на встрече с Лукашенко в Житомире:

— Я не знаю, такой задачи не было. Ну была такая атмосфера. Было нормально. У него (Лукашенко — РС) неплохое чувство юмора.

О российском военном присутствии в Беларуси

Как заявил Владимир Зеленский, Лукашенко заверил его: на территории Беларуси — только белорусские военные.

— Потому что мы все боимся такой перспективы, — добавил он.

Про обмен украинского журналиста Шаройко на белоруса Политико

Отметим, что для общения с журналистами пресс-служба Владимира Зеленского выбрала необычный формат: общение происходило в Kyiv Food Market. Журналисты приходили к президенту группами и сидели за одним столом.

На видеотрансляции с пресс-марафона видно, что фудмаркет и расположенные там бары и рестораны работали в обычном режиме и были открыты для посетителей.

Некоторым удалось пообщаться с президентом: они снизу кричали ему свои вопросы, он отвечал и предлагал прийти в его офис для того, чтобы разобраться в ситуации. Об этом с места событий рассказывали в трансляции Настоящего времени.

Во время одного из сетов журналистов угощали бургерами, пиццой и хачапури. Кроме того, представителей медиа угощали круассанами, супами и различными десертами, сообщил Обозреватель. Также на столах стояла вода и автоматы с горячими напитками.

Сам Зеленский не ел, за что в СМИ его называли голодным президентом.

«Пресс-марафон с президентом Украины Владимиром Зеленским состоялся 10 октября в Киеве и побил мировой рекорд по длительности. Общение с журналистами длилось 14 часов. До этого рекорд принадлежал Александру Лукашенко — в 2017 году он говорил с журналистами 7 часов и 21 минуту.