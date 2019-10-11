Альтернативную службу, как стало известно, включат в стаж бюджетников. В первом чтении депутаты нижней палаты белорусского парламента приняли законопроект по вопросам оплаты труда бюджетников.

При подготовке данного законопроекта были учтены внесенные депутатами предложения. Предлагается, в частности, предусмотреть зачет всего периода прохождения альтернативной службы в стаж работы в бюджетных организациях.

Министр труда и соцзащиты Ирина Костевич, выступая в Палате представителей, напомнила, что со вступлением в силу 1 января 2020 года Указа главы государства № 27 оплата труда бюджетников будет производиться на основе тарифной системы, включающей в себя базовую ставку и 18-разрядную тарифную сетку.